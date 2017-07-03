Оставленные без горячей воды жители Клина перекрыли Ленинградское шоссе

Около 100 человек устроили акцию протеста в подмосковном Клину из-за отсутствия горячей воды, которую местным жителям не вернули после планового отключения. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, люди собрались на одной из улиц города с требованием к властям решить вопрос об «отключении воды на неопределенный срок». В то же время в Twitter-аккаунте «Клинское телевидение» утверждается, что митингующие перекрыли Ленинградское шоссе.

Между тем портал «ДорИнфо» сообщает, что движение по федеральной трассе М-10 Москва — Санкт-Петербург, частью которой является Ленинградское шоссе, не перекрывалось. По сведениям ресурса, затруднения есть только в районе светофоров.

29 июня издание «Серп и Молот» писало, что жителям Пролетарского проезда в Клину и поселка 31 Октября не дали горячую воду после планового двухнедельного отключения. По графику она должна была отсутствовать с 13 по 27 июня. В информационном управлении районной администрации ситуацию объяснили тем, что котельные, находящиеся в частной собственности у ООО «КТЭС», были остановлены из-за того, что собственник не внес оплату за энергоресуры. Там также пообещали, что горячая вода появится до 1 июля, но этого так и не произошло.