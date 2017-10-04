В Якутии без света остались около 69 тысяч человек

Около 69 тысяч жителей Якутии остались без электричества из-за отключения линии высокого напряжения Сунтар — Вилюйск. Об этом в среду, 4 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики России.

Причиной аварии стали отключение линии электропередачи «под действием защит» и неуспешная попытка автоматического перезапуска. Обесточены семь подстанций.

Энергетикам предстоит пройти линию протяженностью 397 километров, чтобы найти место повреждения и устранить последствия аварии, говорится на сайте центра.

1 октября на резервном источнике Якутской ГРЭС произошло возгорание. Тогда без света остались более 300 тысяч жителей республики. Двумя днями ранее, 29 сентября, в результате повреждения линий электропередачи из-за метели без электричества в Якутии оказались более 20 тысяч жителей.