Оставивший Якутск без света пожар на ГРЭС попал на видео

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В здании, расположенном на территории Якутской ГРЭС, произошел технологический хлопок, вследствие чего возникло возгорание масла, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель СУ СКР по Якутии Надежда Дворецкая.

В результате происшествия в столице республики свыше 310 тысяч человек остались без энергоснабжения, отмечают РИА Новости.

«В результате срабатывания защитной автоматики произошло отключение энергоснабжения части городского округа Якутска, в котором проживают более 310 тысяч человек», — сказал собеседник агентства. По его словам, работы по запуску газовых турбин планируется завершить к 14:00 по московскому времени.

Врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Республике Саха Саид Аседулин, отметил, что в результате происшествия без света остались 6,3 тысячи домов Якутска.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов СКР. По окончании тушения возникшего пожара будет произведен осмотр места происшествия. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказала Дворецкая