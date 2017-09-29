Более 20 тысяч жителей Якутии остались без света

Около 26 тысяч жителей Якутии остались без света в результате повреждения линий электропередачи из-за метели, сообщает в пятницу, 29 сентября, «Интерфакс» с ссылкой на Министерство энергетики.

«Сильный снегопад, обрушившийся сегодня ночью на Алданский район, повлек за собой налипание снега на провода и, как следствие, аварийные отключения. Сейчас все силы энергетиков брошены на восстановление электроснабжения», — рассказали агентству в пресс-службе «Южно-Якутских электрических сетей».

Без света остались город Алдан, микрорайон Солнечный, поселки Ленинский, Лебединый, Якокут, Орочон и Большой Нимныр.

Ведутся оперативные работы диспетчерских служб и аварийно-восстановительных бригад.

По прогнозам синоптиков, 29 сентября сильный снегопад продолжится.