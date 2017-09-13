Ямал поделился с Якутией овцебыками

Двадцать два молодых овцебыков отправили из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в Якутию для пополнения восстановления популяции. Об этом рассказали ТАСС в природном парке «Полярно-Уральский» ЯНАО в среду, 13 сентября.

«Овцебыки вылетели из природного парка на вертолете в Салехард, затем их пересадят в грузовой самолет Ан-26, который уже доставит животных до Тикси в Якутию. Полет составит около 10 часов», — отметил собеседник агентства.

Перед перелетом животные прошли через карантин. «У каждого животного были взяты пробы крови для исследования на инфекционные заболевания. В течение месяца за ними наблюдали специалисты», — сказал главный ветеринарный врач региона Андрей Листишенко.

Переброска овцебыков из одного региона в другой проводится впервые. В Якутии эти животные встречаются все реже, они занесены в Красную книгу. А в ЯНАО популяция овцебыков, напротив, растет с каждым годом.

