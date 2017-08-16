Шесть изъятых в Москве контрабандных кречетов выпустили на волю на Ямале

Шесть контрабандных кречетов (крупных соколов), задержанных московскими таможенниками в аэропорту Домодедово в прошлом году выпущены в природные места в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города Лабытнанги.

«Птицы были обнаружены в экспортируемой партии "живого товара", задержанной таможней аэропорта Домодедово в прошлом году. Девять балабанов были выпущены в природу на территории Кислухинского заказника в Алтайском крае, а кречеты на Ямале», — отметили в администрации.

Экспорт этих птиц из России был запрещен. В спасении и реабилитации участвовали сотрудники Международного фонда защиты животных (IFAW) и АНО «Центр спасения диких животных».

По словам директора представительства IFAW в России и странах СНГ Марии Воронцовой, численность кречета на Ямале, а балабана на Алтае в настоящее время не превышает нескольких десятков гнездящихся пар, и выпущенные соколы смогут пополнить природные популяции. В России оба эти вида находятся в критическом состоянии, и их популяции сокращаются из-за все более масштабного браконьерства и незаконной торговли.