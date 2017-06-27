69-я параллель
 

На Ямале кречеты впервые вывели потомство в искусственном гнезде

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Кречеты впервые использовали построенные для них на Ямале искусственные гнезда для выведения потомства, рассказали ТАСС в региональном департаменте по науке и инновациям.

Ученые в ходе экспедиции проверили восемь специальных деревянных платформ, построенных для этих арктических хищных птиц. Заняты оказались четыре гнезда. «В одном поселилась пара кречетов, которая дала потомство - два птенца. Второе гнездо было надстроено беркутом, но птенцов в нем не было. Оставшиеся два были заняты маленьким соколом дербником и мохноногим канюком, у обоих видов были кладки», — привели в администрации слова участвовавшего в экспедиции орнитолога Светланы Мечниковой из Союза охраны птиц России.

За шесть лет, с 2010 по 2016 годы, на юге полуострова Ямал было построено 30 искусственных гнезд для кречетов, так как по своей природе они сами себе жилища не устраивают, предпочитая занимать чужие. В департаменте считают, что нынешний успех связан с применением нового вида гнезд: с открытым верхом. Предыдущие были защищены сверху от снега и наледи

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