Ребенка насмерть задрал медведь на Таймыре

В поселке Хета на Таймыре бурый медведь напал на мальчика и девочку, игравших на вертолетной площадке. В результате произошедшего один ребенок погиб. Об этом ТАСС в субботу, 23 сентября, сообщили в управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Таймырского района.

«Девочка убежала, а мальчика медведь затащил в кусты и загрыз», — рассказал собеседник агентства. Местные жители отметили, что дети были близнецами.

Как сообщается на сайте следственного управления по Красноярскому краю, по факту гибели шестилетнего ребенка проводится доследственная проверка. Там добавили, что напавшего на него зверя застрелили местные жители. На месте работает следственно-оперативная группа.

В сентябре прошлого года в Якутии медведь напал на группу геологов «Алросы». В результате погиб один сотрудник алмазодобывающей компании. Животное позднее застрелили.