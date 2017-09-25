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Самого богатого депутата Якутии угостили обедом за 13 миллионов рублей

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Депутату государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Виктору Федорову предъявили счет в 13 миллионов за обед в кофейне Traveler’s coffee в столице региона. Об этом госслужащий рассказал на своей странице в Facebook.

«Не хватило средств на карточке, чтобы расплатиться!» — посетовал депутат, приложив фотографию чека за трапезу.

В комментариях одни пользователи предположили, что слуга народа «съел повара и остальной персонал», другие — что к миллионеру применили клиенториентированный, индивидуальный подход. Руководство заведения объяснило большую сумму счета ошибкой официанта, который работал первый день, и тем, что у мобильного терминала «запали кнопки», сообщил в понедельник, 25 сентября, портал Vostok.Today.

Сам Федоров получил письменное извинение от управляющей кофейни и сообщил, что претензий не имеет: «просил сотрудника сильно не ругать, так как со всяким такое бывает».

Председатель постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Якутии Виктор Федоров неоднократно был признан самым богатым депутатом региона. За 2016 год доход чиновника составил более 114 миллионов рублей. В собственности у депутата два земельных участка, дом, три квартиры, три гаража и автопарк.

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