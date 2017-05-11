Бывший СССР
 

Украинский депутат задекларировал почти 600 квартир

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Депутат совета города Ирпень в Киевской области Украины задекларировал несколько сотен квартир. Такую информацию он предоставил на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

Как отмечается на сайте проекта «Честно», 400 квартир Игорь Оверко продал, 186 оставил в собственности. Доход от продажи недвижимости составил свыше 50 миллионов гривен (около 110 миллионов рублей по текущему курсу). Кроме того, Оверко сообщил о том, что является собственником четырех жилых домов, 18 земельных участков и имеет более 16 миллионов гривен (35 миллионов рублей) сбережений.

Как отмечают журналисты «Честно», Оверко является руководителем и соучредителем строительной фирмы. «Я один из немногих депутатов, которые задекларировали все свои доходы честно. Я занимаюсь строительством. Сюда я вкладываю все средства. В семье я главный гастарбайтер, на семью зарабатываю в основном я, содержу жену и двое детей», — приводит ресурс слова депутата.

В апреле сообщалось, что самым богатым депутатом Верховной Рады Украины стал член группы «Воля народа», президент запорожского предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев. Размер денежных активов Богуслаева составил более 825 миллионов гривен (1 миллиард 742 миллиона рублей). Согласно поданной парламентарием декларации, в 2016 году он получил более 500 миллионов гривен (1 миллиард 55 миллионов рублей) дохода.

В марте стало известно, что доход президента Украины Петра Порошенко в 2016 году составил более 12 миллионов гривен (26 миллионов рублей). Большую его часть он получил в Международном инвестиционном банке в качестве процентов по вкладам. Кроме того, на счет в швейцарский Rothschild Bank глава государства внес 1,06 миллиона долларов. Наличными Порошенко хранит 60 тысяч долларов и 900 тысяч гривен (1,9 миллиона рублей).

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