Опубликована декларация Порошенко за 2016 год

Доход президента Украины Петра Порошенко в 2016 году составил более 12 миллионов гривен. Как сообщается в пятницу, 31 марта, на сайте телеканала «112 Украина», это следует из декларации, опубликованной в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Из суммы доходов 366 342 гривны составил зарплата, в результате отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав он заработал 26 252 гривны, а также получил в Международном инвестиционном банке (МИБ) 11 902 976 гривен процентов.

Кроме того, в 2016-м он внес на счет в швейцарский Rothschild Bank 1 063 988 долларов и в МИБ — 393 фунта стерлинга (ранее в этом банке у него находились 25,9 миллиона долларов, 9,9 тысячи евро и 80,8 тысячи гривен).

Также Порошенко задекларировал наличными 60 тысяч долларов и 900 тысяч гривен.

Среди его собственности — находящиеся под Киевом дом площадью 1,3 тысячи квадратных метров и стоимостью 30 миллионов гривен и участки земли общей площадь около 35 тысяч квадратных метро и стоимостью порядка 5 миллионов гривен,

Кроме того, президент Украины владеет земельными участками и квартирами в столице страны, квартирой в Виннице и нежилым помещением в Одессе.

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Также у Порошенко есть автомобиль Mercedes-Benz Vito 2010 года выпуска стоимостью 441 тысяч гривен и катер Bayliner 185 BR (2005 год выпуска, стоимость не указана).

Украинский лидер задекларировал ценное имуществу на сумму более 100 прожиточных минимумов, среди которого коллекция картин украинских и российских мастеров XIX-XX веков (65 полотен), собрание работ старых мастеров (15 картин), коллекция полотен современных художников-импрессионистов и реалистов (четыре штуки), коллекция скульптур XIX-XX веков (шесть экземпляров) и скульптура Гуглиельмо Пуги «Мальчик-рыбак».

Наряду с этим Порошенко с женой задекларировали пять наручных часов (Hublot, Breguet, Patek Phillip), 12 ювелирных изделий, четыре предмета одежды, машину химчистки, три сумки, четыре мебельных и столько же кухонных гарнитура, три каминных набора, настольные часы, комплект из 14 бра, две люстры, две телевизора и проектор, две ковра и рояль.

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