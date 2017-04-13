На Украине назвали самого богатого депутата Рады

Самым богатым депутатом Верховной Рады Украины является член группы «Воля народа», президент запорожского предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев. Об этом сообщает сайт общественного движения «Честно».

По данным общественников, размер денежных активов Богуслаева составляет более 825 миллионов гривен (1 миллиард 742 миллиона рублей). Согласно поданной парламентарием декларации, в 2016 году он получил более 500 миллионов гривен (1 миллиард 55 миллионов рублей) дохода.

Сообщается, что денежные средства он официально получил в качестве «инвестиционного дохода» от компании «Фирма "Мотор-Дилер». Отмечается также, что сбережения в размере 25,6 миллиона долларов и 8,3 миллиона гривен (17,5 миллиона рублей) народный избранник хранит в принадлежащем ему же «Мотор банке».

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31 марта стало известно, что доход президента Украины Петра Порошенко в 2016 году составил более 12 миллионов гривен. Согласно декларации, опубликованной в Едином государственном реестре, 366 342 гривны (около 773 тысяч рублей) составила зарплата украинского лидера и 11 902 976 гривен (свыше 25 миллионов рублей) он получил в Международном инвестиционном банке в качестве процентов по вкладам.

Сообщалось, что на счет в швейцарский Rothschild Bank глава государства внес 1,06 миллиона долларов. Наличными Порошенко хранит 60 тысяч долларов и 900 тысяч гривен (1,9 миллиона рублей ).

В январе на Украине начался второй этап подачи электронных деклараций. В соответствии с законом «О противодействии коррупции» отчет о доходах и имуществе политики и чиновники должны были подать до 1 апреля.