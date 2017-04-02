Яценюк задекларировал полтора миллиона долларов и марку «Арсенiй»

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк задекларировал свои доходы за 2016 год, сообщает «112 Украина». Более миллиона долларов он хранит в банках, 475 тысяч — наличными, следует из его финансового отчета.

Также среди задекларированного имущества бывшего премьера — предметы искусства, монеты, книги, ружье Blazer, недвижимость, автомобили и права на торговую марку «Арсеній». Яценюк, согласно документу, владеет земельным участком в Новых Петровцах (Киевская область), жилым домом и дачей, двумя квартирами в Киеве, квартирой в Черновцах и машино-местом в украинской столице.

Яценюк упомянул в декларации и свой автомобиль Mercedes S 2010 года выпуска стоимостью 22 тысячи долларов и аренду автомобиля Toyota Sequoia 2010 года выпуска.

31 марта свои доходы за 2016 год задекларировал президент Украины Петр Порошенко. Глава государства заработал более 12 миллионов гривен (около 440 тысяч долларов).