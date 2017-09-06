В Минстрое рассказали о планах отказаться от отключения горячей воды

Минстрой может отказаться от планового отключения горячей воды в некоторых городах России к 2025 году. Об этом в среду, 6 сентября, Rambler News Service сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Он в свою очередь сослался на информацию от «коллег из теплоснабжающих организаций». «Возможно, через 3-5 лет горячую воду по всей России будут отключать на вдвое меньшие сроки — до 7 дней», — сказал Чибис.

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«С точки зрения комфорта людей, наша задача — сократить сроки отключения горячей воды, а в идеале вообще ее прекратить отключать. Это существенное изменение технологии подготовки оборудования к зиме, промывки соответствующих систем», — рассказал он.

Минстрой следит за практикой компаний, уже сегодня сокращающих сроки отключения в некоторых городах по просьбе ведомства. «Я специально не называю эти города, потому что мы хотим сначала оценить эффект», — отметил чиновник, указав, что они расположены в Центральном и Приволжском федеральных округах.

В июле жители дома №6 на Кольском проспекте Мурманска вывесили из окна плакат «Путин помоги! Уже год нет горячей воды!». Впоследствии они рассказали, что вода в доме появилась, но только на один день и на 20 минут.