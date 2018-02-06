Украинец научился добывать электричество из патриотических бочек

Виталий Майборода / YouTube

Житель украинского города Полтавы Виталий Майборода предложил жителям страны добывать электроэнергию с помощью металлических бочек. Об этом он рассказал в видеоролике, размещенном на YouTube.

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Майборода указывает, что собрал из двухсотлитровых бочек желтого и голубого цветов вертикальный роторный ветрогенератор. Он также отмечает, что к его изобретению возможно подключение автомобильного генератора мощностью один киловатт.

Мужчина добавил, что благодаря ветрогенератору ежемесячно можно будет получать 200-300 киловатт-часов электроэнергии. «С помощью такой ветроустановки можно будет запитать дачный домик, частный дом, гараж, дачу, киоск, склад, любой объект, который пожелаете. Он будет вырабатывать энергию за счет ветра. Бесплатно», — заверил Майборода.

В январе сообщалось о жителе Винницы, который разобрал все домашние электроприборы и газовый котел из-за уверенности в том, что дом отапливается российским газом. Мужчина не спал и не ел пять суток подряд, вынес все вещи из дома, пытался скурить свои документы на дворе, а потом заявил, что вокруг одни «сепаратисты».

Кроме того, винничанин выразил уверенность в том, что его преследуют и показывают информацию о нем по телевидению. Также мужчина попытался сорвать с отца красную рубашку, заявляя, что этот цвет «от дьявола». Суд отправил его на принудительное лечение в Винницкую областную психоневрологическую больницу имени Ющенко.

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