Украинцы майнили криптовалюту для ДНР и ЛНР

Правоохранительные органы Украины изъяли сотни ферм для майнинга криптовалюты, которые использовали для финансирования самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом журналистам сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, пишет «Украинская правда».

«Сегодня закончили ряд обысков в Киеве, Киевской области и Черкассах, по результатам которых была приостановлена деятельность, связанная с использованием оборудования для добычи криптовалют, часть из которых через электронные кошельки QIWI и Яндекс-деньги, которые официально запрещены на территории Украины, направлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований», — заявил Матиос.

По его словам, только на киевском предприятии «Квазар» было обнаружено 400 ферм для майнинга, более тысячи блоков питания, более сотни видеокарт.

При этом, как утверждают правоохранители, для майнинга использовалась незаконная врезка в электросеть. Кражу электроэнергии оценили в 800 тысяч гривен (около 1,6 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в киевском аэропорту Борисполь украинские таможенники пресекли контрабанду крупной партии оборудования для майнинга из Гонконга. Таможенники изъяли 200 приборов весом 950 килограммов общей стоимостью 13 миллионов гривен (около 26 миллионов рублей).

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