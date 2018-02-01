На Украину попытались ввезти тонну майнинг-ферм

Украинские таможенники в киевском аэропорту Борисполь пресекли контрабанду крупной партии оборудования для майнинга из Гонконга. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной фискальной службы Украины.

Таможенники изъяли 200 приборов весом 950 килограммов. По данным фискальной службы, минимальная стоимость изъятой партии оборудования для майнинга оценивается в 13 миллионов гривен (почти полмиллиона долларов).

Груз пытались переправить на территорию страны авиатранспортом, предоставив поддельные документы, сообщили в ведомстве. По его подсчетам, вследствие незаконной сделки бюджет Украины мог потерять миллионы гривен. По факту произошедшего возбуждено дело о нарушении Таможенного кодекса страны.

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