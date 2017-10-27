Депутаты Рады признались в скупке биткоинов на миллионы долларов

Депутаты Верховной Рады активно скупают криптовалюту, некоторые из них успели заработать на электронных деньгах миллионы долларов. Об этом говорится в сюжете телеканала ТСН.

Согласно опубликованной информации, самым состоятельным оказался нардеп Александр Урбанский. У него 5328 биткоинов на сумму около 30 миллионов долларов. У парламентария Дмитрия Голубова 4376 биткоинов на сумму 24 миллиона долларов.

Представитель фракции «Блока Петра Порошенко» Алексей Мушак стал первым народным избранником, который официально задекларировал криптовалюту. «У меня 465 биткоинов. Это чуть больше двух миллионов долларов», — отметил он. Еще один депутат от пропрезидентскй фракции, Дмитрий Белоцерковец, сообщил, что у него на счету 398 биткоинов.

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11 октября депутаты Верховной Рады Украины предложили законопроект о легализации оборота криптовалют в стране. «Целью законопроекта является предоставление официального статуса криптовалюте, регуляция правоотношений по ее обращению, хранению, владению, использованию и проведению криптовалютных операций в Украине», — говорится в материалах к документу. Государственное регулирование рынка цифровых денег предполагается поручить Национальному банку Украины.

Биткоин — одна из самых известных и популярных криптовалют, работает на основе блокчейна. Эта технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей, устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.