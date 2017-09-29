Двух чиновников крымского правительства уволили за майнинг биткоинов

Из аппарата Совета министров Крыма уволены два чиновника, которые в здании правительства подпольно установили программное обеспечение для майнинга биткоинов. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщил председатель комитета по противодействию коррупции республики Александр Акшатин, передает РИА Новости.

«Люди уволены. Я думаю, что в дальнейшем ни у кого желания не возникнет», — заявил Акшатин.

Он добавил, что сотрудники работали в IT-подразделении, заработали немного и не успели обналичить криптовалюту.

Материалы по теме Братья биткоэны: новый золотой пузырь Грозит ли криптовалюте грандиозный обвал

30 августа вице-премьер Юрий Трутнев сказал, что профицит электроэнергии на Дальнем Востоке может быть использован для майнинга биткоинов. По его словам, в регионе есть районы, в которых электричества производится больше, чем необходимо. «Работать с избытком электроэнергии вполне возможно», — сказал он. Подобные проекты сейчас рассматриваются, добавил Трутнев.

Майнинг — процесс добычи криптовалюты компьютерами с помощью решения математических задач, которые поддерживают цифровые транзакции и генерируют, например, новые биткоины. Владельцы хорошо оснащенных компьютеров могут сдать мощности своих машин в виртуальную аренду пользователям-майнерам, и тогда часть добытой криптовалюты окажется у арендодателей.

Биткоин — одна из самых известных и популярных криптовалют, работает на базе блокчейна. Это технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.