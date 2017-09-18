Торрент-трекер тайно использовал чужие компьютеры для добычи криптовалюты

Один из старейших торрент-трекеров для поиска пиратского контента The Pirate Bay использовал компьютеры своих пользователей для тайной добычи криптовалюты Monero, сообщает сайт Torrent Freak.

При заходе на сайт автоматически запускается программа для майнинга криптовалюты через браузеры пользователей. Запуск сомнительного обновления никак не анонсировался. После того как пользователи заметили, что их компьютеры сильно перегружаются, администрация The Pirate Bay заявила об испытании новой схемы монетизации.

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Сервис использовал схему, уже известную кибермошенникам, которые «подсасываются» к браузерам пользователей с помощью вредоносной рекламы и тайно запускают программы для майнинга криптовалюты.

Майнинг — процесс добычи криптовалюты компьютерами с помощью решения математических задач, которые поддерживают цифровые транзакции и генерируют, например, новые биткоины. Владельцы хорошо оснащенных компьютеров могут сдать мощности своих машин в виртуальную аренду пользователям-майнерам, и тогда часть добытой криптовалюты окажется у арендодателей.

Разоблачение The Pirate Bay показало, что чужие мощности можно использовать без спроса. Пользователи при этом не подозревают, что помогают кому-то зарабатывать.