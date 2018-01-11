Украинец отказался от тепла и газа из-за России и отправился в психушку

Суд украинской Винницы отправил на принудительное лечение мужчину, разобравшего все домашние электроприборы и газовый котел из-за уверенности в том, что дом отапливается российским газом. Об этом сообщает украинская газета «Вести».

Мужчина не спал и не ел пять суток подряд, вынес все вещи из дома, пытался скурить свои документы на дворе, а потом заявил, что вокруг одни «сепаратисты». Кроме того, винничанин выразил уверенность в том, что его преследуют и показывают информацию о нем по телевидению. Также мужчина попытался сорвать с отца красную рубашку, заявляя, что этот цвет «от дьявола».

На помощь пришла комиссия врачей-психиатров Винницкой областной психоневрологической больницы имени Ющенко, которая осмотрела мужчину. Врачи установили, что он опасен для себя и окружающих, а также может нанести вред людям и не осознает свои действия, поскольку находится под влиянием болезни. Больницей было подано заявление в суд, на основе которого мужчина был задержан.

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