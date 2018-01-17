Главный университет Украины закрыли из-за нехватки денег на отопление

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ) отменил занятия и распустил студентов до весны из-за отсутствия средств на оплату тепло- и электроэнергии. Об этом в своем Facebook написал бывший член Национальной комиссии Украины по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

«Формально это называется "дистанционное обучение". Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации для дистанционного обучения у нас нет. Ну, читайте книги, решайте задачи. У студентов свои планы: немного отдохнуть, немного подзаработать», — указал он.

Студенты КНУ в разговоре с «Фактами» подтвердили отмену занятий. «Нам сказали, что в феврале будет что-то вроде дистанционного обучения. Как это будет, пока никто не знает. Методисты говорят, занятия в вузе начнутся не раньше 1 марта», — рассказали учащиеся.

На сайте университета появилось сообщение, в котором говорится, что о переводе на дистанционное обучение до весны попросили сами студенты еще год назад. Был составлен план, согласно которому зимние каникулы длятся с 1 по 23 января, а 24 января студенты должны выйти на второй семестр.

Аудиторное обучение возобновится 1 марта, заявляют в университете. С 24 января по 28 февраля предусмотрено выполнение студентами учебных и производственных практик за пределами университета, выполнение самостоятельной работы и написание курсовых и дипломных работ. Также отмечается, что оплата за услуги ЖКХ за январь была осуществлена в установленном порядке, а за февраль была частично осуществлена предоплата.

Zaxid.net напоминает, что в ноябре на формат дистанционного обучения на зимний период своих студентов перевел и Национальный университет «Львовская политехника». На такие меры администрация университета пошла ради сокращения расходов на отопление в связи с подорожанием газа на 40 процентов.

По информации «Украинской правды», аналогичная ситуация наблюдается в высших учебных заведениях Тернополя, Черновцов, Днепра и Одессы.

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