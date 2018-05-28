Дерипаска понадеялся на помощь россиян

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Олег Дерипаска

Попавшая под санкции США группа En+ бизнесмена Олега Дерипаски подготовила список льгот, которые могло бы предоставить государство. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области En+ хочет поднять тарифы энергосетей для населения. В регионе самые низкие тарифы на электроэнергию в России — 1,01 рубля за один киловатт-час при средних 4,3 рубля за один киловатт-час.

«Среди предложений по снижению "перекрестки" — перенос части нагрузки "Русала" на всех потребителей Федеральной сетевой компании и увеличение тарифов на передачу для прочих потребителей», — пишет издание. Также En+ предложила поднять тариф на тепло и горячую воду на один процент.

Директор Института систем энергетики Иркутского научного центра СО РАН Валерий Стенников полагает, что такие меры приведут к росту тарифов для населения и малого бизнеса, что усугубит проблему неплатежей, а для малообеспеченного населения нужны будут бюджетные субсидии.

Дерипаска 25 мая вышел из совета директоров компании «Русал», где он был неисполнительным директором.

Вашингтон в апреле ввел санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список вошли Дерипаска, «Русал», En+ и другие структуры бизнесмена. Позже США заявили о готовности снять санкции с «Русала» в том случае, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.

По оценке En+, в 2018 году заводы «Русала» из-за санкций сократят производство алюминия на 30 процентов от бизнес-плана в базовом сценарии. На 50–70 процентов упадет производство в «самом негативном» сценарии, при этом некоторые предприятия закроются. В 2017 году выпущено 3,7 миллиона тонн продукции.

«Русал» — крупнейший в России потребитель электроэнергии. В 2016 году предприятия компании закупили 62 миллиарда киловатт-час, это более 6 процентов от всего потребления в России и 30 процентов — в Сибири.

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