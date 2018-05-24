Дерипаска начал выпрашивать деньги у России

Бизнесмен Олег Дерипаска обратился к российскому правительству с предложением закупить алюминий в государственные резервы в качестве помощи «Русалу» в условиях санкций США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в кабмине.

«Сейчас Дерипаска обращается в правительство и Росрезерв с предложением закупить алюминий в резервы. Правительство думает», — сказал собеседник агентства, добавив, что «Русал» обратился в подконтрольный государству Промсвязьбанк с просьбой о кредите, решение пока не принято.

Кредит Промсвязьбанка получит группа компаний ГАЗ, которая также попала под американские санкции. Поддержку группе ГАЗ окажут на рыночных условиях — не за счет федерального бюджета, подчеркнул источник.

Ранее Минфин США допустил возможность снятия санкций с группы компаний ГАЗ, если Дерипаска откажется от контроля над ней. Аналогичный сценарий уже реализуется в других ключевых активах миллиардера — En+ Group и «Русале».

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