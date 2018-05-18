Дерипаска выполнил условия США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска покинул совет директоров En+ Group и в ближайшее время выйдет из состава совета директоров компании «Русал». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании.

Совет директоров En+ единогласно одобрил план председателя Грегори Баркера, рассчитанный на снятие с En+, «Русала» и «Евросибэнерго» санкций США. Он предполагает снижение доли Дерипаски в En+ ниже 50 процентов и сокращение его влияния. Место Дерипаски в совете директоров «Русала» займет независимый директор En+ Филипп Мелфей.

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Ранее Дерипаска был вынужден вернуть три взятых в аренду частных самолета бизнес-класса из-за санкций, наложенных на него правительством США.

Вашингтон в начале апреля ввел санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список вошли компания «Русал», En+ и ее владелец Олег Дерипаска. После этого акции «Русала» обвалились, однако к концу месяца их стоимость вновь выросла.

23 апреля США заявили о готовности снять санкции с «Русала» в том случае, если Дерипаска откажется от контроля над компанией, а 27 апреля бизнесмен согласился покинуть совет директоров.

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