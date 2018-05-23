США выдвинули Дерипаске новые условия

Минфин США допустил возможность снятия санкций с группы компаний ГАЗ Олега Дерипаски, если миллиардер откажется от контроля над ней. Об этом говорится в сообщении управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского ведомства.

В группе ГАЗ бизнесмену принадлежит более 60 процентов. Так, OFAC предлагает Дерипаске утратить контроль над компанией. Кроме того, управление продлило срок завершения контрактов с группой и подконтрольными ей организациями с 5 июня до 23 октября.

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Аналогичный сценарий уже реализуется в других ключевых активах миллиардера — En+ Group и компании «Русал». 18 мая Дерипаска покинул совет директоров En+ и в ближайшее время выйдет из состава совета директоров «Русала», где его место займет независимый директор En+ Филипп Мелфей.

Вашингтон в начале апреля ввел санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список вошли сам Дерипаска, «Русал», En+ и другие структуры бизнесмена. Позже США заявили о готовности снять санкции с «Русала» в том случае, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.

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