Дерипаска покинул совет директоров «Русала»

Бизнесмен Олег Дерипаска вышел из совета директоров компании «Русал», где он был неисполнительным директором, из-за санкций США. Об этом говорится в сообщении предприятия, размещенном на Гонконгской бирже.

Он подал в отставку с 25 мая, отмечается в заявлении.

«Господин Дерипаска подтвердил, что у него нет никаких разногласий с советом, и что нет другой причины для его отставки, которую нужно довести до сведения акционеров», — сказано в документе.

Вашингтон в начале апреля ввел санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список вошли сам Дерипаска, «Русал», En+ и другие структуры бизнесмена. Позже США заявили о готовности снять санкции с «Русала» в том случае, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.

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