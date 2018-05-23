ВТБ отказался от Дерипаски

Банк ВТБ прекратил сотрудничество с миллиардером Олегом Дерипаской и его компаниями из-за санкций США. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил президент банка Андрей Костин.

«Разумеется, мы больше не предоставляем ему [Дерипаске] займы и не проводим с ним никаких операций», — констатировал он, добавив, что ВТБ ожидает решения управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США по «Русалу» Дерипаски и другим компаниям, подпавшим под санкции.

Костин выразил надежду, что проблема будет решена, потому что ВТБ — крупный кредитор «Русала», «и нам нужно вернуть наши средства». Также он заверил, что, пока санкции с компании не снимут, банк не будет работать с ней.

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В целом ситуация вокруг активов Дерипаски не повлияет на ВТБ, уверен Костин, так как кредиты компаниям, подпавшим под санкции, составляют менее двух процентов активов банка. «Пока это не представляет для нас большой проблемы», — подчеркнул он.

Сам Костин, как и Дерипаска, попал в санкционный список США. Однако, по его словам, пока в связи с этим каких-либо затруднений не возникало. «Я не сталкивался с какими-либо конкретными проблемами. Некоторые люди говорят, что я попал в этот список только из-за того, что давал слишком много интервью ведущим американским телеканалам, вроде вашего», — поделился глава ВТБ.

Вашингтон в начале апреля ввел санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список, в частности, вошли сам Дерипаска, «Русал», En+ и другие структуры бизнесмена. Позже США заявили о готовности снять санкции с «Русала» в том случае, если Дерипаска откажется от контроля над компанией. Такие же условия 23 мая они выдвинули по группе компаний ГАЗ, где бизнесмен контролирует более 60 процентов.

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