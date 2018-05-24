Руководство «Русала» ушло в отставку

Руководство компании «Русал» заявило о своей отставке. Об этом говорится в заявлении компании, размещенном на сайте Гонконгской фондовой биржи.

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Сообщается, что 23 мая кресло генерального директора компании покинула Александра Бурико. Она подтвердила, что не имеет разногласий с правлением. Исполняющим обязанности гендиректора назначен 52-летний Евгений Никитин.

Также совет директоров покидают Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина. Их отставка назначена на 28 июня 2018 года, когда должно состояться ежегодное собрание акционеров.

Уточняется, что топ-менеджмент пошел на такие меры в интересах кредиторов, акционеров и партнеров. С апреля 2018 года компания пыталась добиться снятия санкций, наложенных Минфином США.

21 мая «Русал» заявил, что санкции США могут оказать неблагоприятное воздействие на бизнес компании. Акционерам и инвесторам порекомендовали быть особо осторожными при сделках с бумагами компании.

В апреле Минфин США заявил, что с «Русала» могут быть сняты санкции, если в ней сменится контролирующий акционер. 27 апреля Дерипаска согласился покинуть совет директоров.

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