Руководство «Русала» ушло в отставку

Руководство компании «Русал» заявило о своей отставке. Об этом говорится в заявлении компании, размещенном на сайте Гонконгской фондовой биржи.
Сообщается, что 23 мая кресло генерального директора компании покинула Александра Бурико. Она подтвердила, что не имеет разногласий с правлением. Исполняющим обязанности гендиректора назначен 52-летний Евгений Никитин.
Также совет директоров покидают Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина. Их отставка назначена на 28 июня 2018 года, когда должно состояться ежегодное собрание акционеров.
Уточняется, что топ-менеджмент пошел на такие меры в интересах кредиторов, акционеров и партнеров. С апреля 2018 года компания пыталась добиться снятия санкций, наложенных Минфином США.
21 мая «Русал» заявил, что санкции США могут оказать неблагоприятное воздействие на бизнес компании. Акционерам и инвесторам порекомендовали быть особо осторожными при сделках с бумагами компании.
В апреле Минфин США заявил, что с «Русала» могут быть сняты санкции, если в ней сменится контролирующий акционер. 27 апреля Дерипаска согласился покинуть совет директоров.