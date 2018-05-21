«Русал» Дерипаски предупредил об опасности сделок

Санкции США против компании «Русский алюминий» бизнесмена Олега Дерипаски могут оказать неблагоприятное воздействие на ее бизнес. Об этом говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже.

«В то время, как проводится дальнейшая оценка влияния санкций OFAC (Управления США по контролю за иностранными активами) на группу, компания вновь подтверждает свой прогноз о высокой вероятности неблагоприятного материального воздействия для бизнеса и перспектив группы», — говорится в сообщении.

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«Русал» рекомендует акционерам и инвесторам быть особо осторожными при сделках с бумагами компании.

18 мая Олег Дерипаска вышел из совета директоров «Русала». Тогда же совет директоров En+ единогласно одобрил план председателя Грегори Баркера, рассчитанный на снятие с En+, «Русала» и «Евросибэнерго» санкций США. Он предполагает уменьшение доли Дерипаски в En+ ниже 50 процентов и сокращение его влияния. Место Дерипаски в совете директоров «Русала» займет независимый директор En+ Филипп Мелфей.

В апреле Минфин США заявил, что с «Русала» могут быть сняты санкции, если в ней сменится контролирующий акционер. 27 апреля Дерипаска согласился покинуть совет директоров.

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