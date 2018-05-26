Бизнесмен предложил фитнес-центрам майнить на тренажерах

Российский предприниматель Юрий Мышинский предложил мэру Москвы Сергею Собянину установить в фитнес-клубах тренажеры, подключенные к сети для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо бизнесмена главе города.

Гендиректор компании Cryptocean придумал источник финансирования для развития детского спорта в стране. «Совсем скоро в нашей стране состоится легендарный турнир — чемпионат мира по футболу-2018. В этой связи мы предлагаем обязать московские фитнес-клубы установить у себя специальные тренажеры, которые будут майнить криптовалюту CRON. Вся валюта, которая будет намайнена в результате, пойдет в Фонд развития детско-юношеского футбола», — написал Мышинский.

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В России биткоин и другие криптовалюты не регулируются, в январе Минфин представил проект закона, в котором отказался считать цифровые деньги платежным средством. Документ пока не принят.

Майнинг криптовалют сопряжен со значительным потреблением электроэнергии. Ежегодно только на добычу биткоина и Ethereum тратится 50,5 тераватт. Такой объем электричества сопоставим с годовым потреблением энергии в Португалии, Бангладеш, Узбекистане и Румынии.

В 2017 году компания BitHeat придумала установить майнер в водонагреватель вместо элемента накаливания. В результате за счет выделяемого при добыче криптовалюты тепла можно греть воду и экономить на электричестве. Разработчики обещают 1,5 года безубыточного нагревания воды и добычи биткоина.

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