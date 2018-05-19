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Названы самые дружелюбные для криптовалют страны

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Швейцария оказалась самой дружелюбной страной для криптовалют и блокчейн-проектов, рейтинг представлен на сайте конференции BlockShow Europe 2018.

«Швейцария — центральный хаб для криптовалютных проектов со всего мира благодаря положительной регуляторной динамике, — говорится в исследовании. — Кантон Цуг стал домом для нескольких проектов и фондов, включая Ethereum Foundation, Tezos, Dfinity, Bancor, ShapeShift».

Авторы рейтинга изучили регулирование криптовалют в 48 европейских странах, на сайте конференции опубликован топ-10, России в нем нет. Десятую строчку занимает Белоруссия.

Страну поместили в верхнюю часть списка в том числе потому, что до 2023 года в стране установлен нулевой налог на криптовалюты, поясняется в исследовании.

На втором месте рейтинга Гибралтар, на третьем — Мальта. Первую пятерку замыкает Дания.

Белоруссия в конце 2017 года легализовала все криптовалюты и операции с ними. Подписанный белорусским президентом Александром Лукашенко декрет не предполагает никаких ограничений к операциям по созданию, размещению, хранению, отчуждению, обмену токенов, а также деятельности криптобирж и криптоплатформ.

В России биткоин и другие криптовалюты не регулируются, в январе Минфин представил проект закона, в котором отказался считать цифровые деньги платежным средством. Документ пока не принят.

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