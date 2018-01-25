Минфин определился с регулированием криптовалют

Минфин подготовил проект закона о регулировании рынка криптовалют в России. Документ опубликован на сайте министерства.

«Цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации», — говорится в материалах ведомства.

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Криптовалюта определяется как цифровой финансовый актив, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами его ведения.

Также в документе установлены правила эмиссии токенов — цифровых активов, которые могут выпускать юридические лица или индивидуальные предприниматели для привлечения финансирования.

У токена определенного вида может быть только один эмитент. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать в рамках одного выпуска (ICO) токены не более чем на 50 тысяч рублей.

По законопроекту имеется разногласие с Банком России в части предусмотренной возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту или иное имущество, отмечает Минфин. По мнению ЦБ, такие сделки должны быть разрешены только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования.

Законопроект о криптовалютах в октябре 2017 года Минфину, правительству и Центробанку поручил разработать президент России Владимир Путин. В феврале 2018 года документ должен быть внесен в Госдуму.

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