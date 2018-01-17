В ЦБ сравнили биткоин с виагрой

При создании криптовалют как платежного средства была создана платформа для финансовых пирамид. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов в ходе Гайдаровского форума, передает Rambler News Service. Он добавил, что эффект сравним с тем, как была создана «Виагра» в поисках лекарства для сердечной мышцы.

«В результате получили нечто другое. Нас беспокоит, что создавали для глобального рынка нечто, что можно использовать как платежное средство, но создали шикарную платформу для финансовой пирамиды», — пояснил Швецов.

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Он отметил, что сейчас возник ажиотажный спрос на криптовалюты не как на средство платежа, а как на вложение в «нечто, что люди не очень понимают, чтобы завтра перепродать это дороже».

«То есть это в чистом виде получилась инвестиционная история… поэтому хорошо, что мы уже об этом думаем, но точно совершенно, регуляторы не будут делать ничего, что будет способствовать росту этих пирамид», — подчеркнул зампред ЦБ.

Российский Минфин только начинает разрабатывать меры по регулированию рынка криптовалют и в феврале намерен внести соответствующий законопроект в Госдуму. Центробанк не поддерживает инициативу финансового ведомства по разрешению торговли цифровыми деньгами на биржах. Президент России Владимир Путин поддерживает консерватизм ЦБ в отношении регулирования криптовалют. Они ничем не обеспечены и не могут быть инструментом накопления, считает глава государства.

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