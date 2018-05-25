Украинские полицейские майнили криптовалюту на рабочем месте

Полицейские в Ровно на западной Украине майнили криптовалюту непосредственно на рабочем месте. Об этом сообщает портал «368.media».

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В управлении полиции по Ровенской области сотрудники отдела связи и коммуникаций обустроили ферму для майнинга криптовалют. Свою деятельность они вели с начала 2018 года.

Сотрудники департамента внутренней безопасности в апреле обнаружили оборудование для добычи криптовалюты. У полицейских-майнеров изъяли восемь видеокарт, шесть блоков питания, два винчестера, материнская плата и системный блок

Какую именно криптовалюту майнили в областной полиции не уточняется.

На Украине нет законодательства, которое бы регулировало оборот и майнинг криптовалют. Расследование в отношении полицейских ведется по факту кражи электричества. Им грозит до трех лет тюрьмы.

Это не первый случай использования служебного положения для добычи криптовалют. В сентябре 2017 года чиновников правительства Крыма уволили за майнинг биткоинов на рабочем месте. В феврале 2018 года стало известно, что сотрудники министерства финансов Казахстана использовали служебные компьютеры и сервера ведомства для майнинга криптовалют.

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