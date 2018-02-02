Подпольные майнеры окопались в Минфине Казахстана

Сотрудники министерства финансов Казахстана занимались майнингом криптовалют на рабочем месте. Об этом сообщили порталу Tengrinews в Комитете национальной безопасности страны в пятницу, 2 февраля.

«Расследуются уголовные дела по статье 207 (Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций) и статье 210 (Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов)», — сказали в ведомстве.

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Установлено, что незаконной добычей криптовалюты занимались сотрудники информационных подразделений в департаментах государственных доходов Карагандинской, Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областей. Они использовали сервера самих ведомств, их районных подразделений и самые мощные компьютеры отдельных работников.

Программы для майнинга устанавливались под видом системных и вносились в списки программ-исключений антивирусов. Какую именно криптовалюту добывали сотрудники Минфина и сколько им удалось заработать, не уточняется.

1 февраля сообщалось, что на Украине в Киеве, Киевской области и Черкассах изъяли сотни ферм для майнинга криптовалюты, которые использовали для финансирования самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В частности, только на киевском предприятии «Квазар» было обнаружено 400 ферм для майнинга, более тысячи блоков питания, более сотни видеокарт.

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