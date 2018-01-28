Майнеры заработали на пользователях YouTube

Пользователи YouTube обнаружили в рекламных баннерах на сервисе JavaScript-код, с помощью которого неизвестные майнеры добывают криптовалюту Monero. Он загружает процессор компьютера на 80 процентов, пока пользователь смотрит видео. Об этом рассказывает Ars Technica.

Вредоносный скрипт заметили с помощью антивируса Avast. Разработчик Диего Бетто (Diego Betto) обнаружил в коде рекламы майнер криптовалюты — он был в 9 из 10 баннеров. Злоумышленники распространили их в Японии, Франции, Италии и Испании. Сколько на этом они заработали, неизвестно.

Представитель Google сообщил, что им о проблеме уже известно. По его словам, вредоносная реклама заблокирована, а злоумышленникам закрыли доступ к продуктам компании.

В сентябре прошлого года ту же схему для майнинга Monero использовал торрент-трекер The Pirate Bay. Сервис добывал криптовалюту втайне от пользователей, используя их компьютеры.

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