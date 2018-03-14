Сайт украинского Гидрометцентра майнил криптовалюту

Официальный сайт Гидрометцентра Украины занимался майнингом криптовалют. В коде сайта обнаружили программу-майнер CoinHive, которая использует мощность компьютеров пользователей сайта для добычи криптовалюты. Об этом сообщает портал Altcoin.info.

Существование JavaScript-майнера в коде сайта не скрывается, он не спрятан в других файлах — код майнера можно увидеть на 35-й строчке в HTML-коде сайта. Пока не ясно, как майнер оказался встроен в код. По одной версии, программа могла быть встроена в код сайта в результате хакерской атаки. По другой информации, майнингом криптовалют занимались технические работники сайта.

В феврале 2018 года стало известно, что сотрудники информационных подразделений министерства финансов Казахстана занимались майнингом криптовалют на рабочем месте. С этой целью они использовали серверы региональных департаментов государственных доходов, районных подразделений и самые мощные компьютеры отдельных работников.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!