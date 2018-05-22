Госдума добралась до биткоинов

Госдума в первом чтении одобрила законопроект «О цифровых финансовых активах», согласно которому подобные активы не признаются законным средством платежа в России. Об этом во вторник, 22 мая, сообщает РИА Новости.

Законопроект поддержали 410 депутатов, один проголосовал против.

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Документ разработан Минфином и внесен в нижнюю палату Федерального собрания 20 марта. В законопроекте криптовалюта определяется как цифровой финансовый актив, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами его ведения. Также законодательно закреплен новый вид договора, заключаемого в электронной форме, — смарт-контракт, исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий.

Кроме того, в документе установлены правила эмиссии токенов — цифровых активов, которые могут выпускать юридические лица или индивидуальные предприниматели для привлечения финансирования.

Законопроект о криптовалютах осенью прошлого года Минфину, правительству и Центробанку поручил разработать президент России Владимир Путин.

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