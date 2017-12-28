Россия заработает на майнинге криптовалют

Власти введут налог на майнинг криптовалют. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости. В четверг, 28 декабря, власти представили драфт законопроекта о регулировании рынка криптовалют, майнинга и проведения ICO (краудфандинговый способ привлечения инвестиций с помощью выпуска монет проекта).

По словам Моисеева, майнеров намерены обложить налогом по аналогии с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. «Мы относим майнинг к предпринимательской деятельности. В этой связи некоторые виды деятельности, когда любой человек сможет подключиться и эмитировать [криптовалюту] — по сути, заниматься майнингом, будут слегка вне закона», — пояснил замглавы Минфина.

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Проведение операций с криптовалютами в свободном доступе на территории России будет невозможно. Власти предлагают наделить подобным правом только профильные торговые площадки, которые будут обладать лицензией. «Концепция уже есть. Мы сделаем это через указание на то, что купля-продажа криптовалюты должна осуществляться через организации, которые имеют любую лицензию на право реализации торгов», — отметил Моисеев. По его словам, речь идет о биржах.

По данным РБК, выход стартапов на ICO также будет регулироваться, например, не так либерально, как в Белоруссии. Ведомство предлагает закрепить понятие цифрового финансового актива, под которое будут подпадать все криптовалюты и токены. Власти также введут потолок для привлекаемых средств на ICO — один миллиард рублей, неквалифицированным инвесторам же позволят вкладывать в подобные проекты всего 50 тысяч рублей. Для сохранения всех сделок, которые будут проходить по смарт-контрактам, предлагают создать централизованный депозитарий.

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В настоящий момент проект законопроекта носит рамочный характер, его финальная версия будет представлена к середине 2018 года. Создать закон, который регулировал бы новый рынок, потребовал президент России Владимир Путин на специальном совещании 10 октября. Риторика российских властей в отношении криптовалют настороженная, однако на фоне бума электронных финансовых инструментов создание законодательной базы признается необходимым.

По максимально либеральному пути недавно пошла Белоруссия, в которой легализовали все криптовалюты. Декрет не предполагает никаких ограничений к операциям по созданию, размещению, хранению, отчуждению, обмену токенов, а также деятельности криптобирж и криптоплатформ. Все действия с криптовалютами и токенами не будут облагаться налогом вплоть до 2023 года.

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