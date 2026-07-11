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02:34, 11 июля 2026Бывший СССР

У Украины закончился срок выплаты 171 миллиона долларов по долгам за кредиты МВФ

РИА Новости: Украина должна до субботы выплатить 171 млрд долларов по кредитам МВФ

Фото: Unsplash.com

У Украины закончился срок выплаты 171 миллиона долларов по долгам за кредиты Международного валютного фонда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы организации.

Киев должен до полуночи с пятницы на субботу (07:00 субботы по московскому времени) выплатить 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR) или 170 735 179 долларов по официальному курсу МВФ. Следующий платеж от Украины ожидается 9 сентября 2026 года, уточняет агентство.

Ранее стало известно, что Украина недополучила от МВФ сотни миллионов долларов в рамках планового транша кредита. Его задерживают более чем на месяц. Речь идет о сумме почти в 700 миллионов долларов.

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