Россиянин ежедневно зарабатывал полмиллиона рублей на вирусе

Полиция при содействии экспертов по кибербезопасности Group-IB задержала 32-летнего безработного из Волгоградской области, которого подозревают в краже денег у клиентов российских банков. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным Group-IB, россиянин воровал крупные суммы при помощи трояна для Android-смартфонов. Подозреваемый мог получать 100-500 тысяч рублей в день, часть которых переводилась в криптовалюту.

Предполагаемый мошенник воровал деньги через банковский троян, замаскированный под приложение «Банки на ладони». Программа представляла собой агрегатор для дебетовых и кредитных карт, который позволял совершать множество различных операций, доступных в официальных банковских клиентах. Однако вся информация о картах и владельцах поступала на серверы хакера.

Эксперты утверждают, что мошенник распространял приложение через спам-рассылки, а также загрузил его в официальный магазин Google Play. Они также уверены, что житель Волгоградской области действовал в составе группы. Задержанному предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и отмывании денег, приобретенных преступным путем.

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