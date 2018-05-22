Google уличили в шпионаже за миллионами владельцев iPhone

Суд в Великобритании рассмотрит коллективный иск к Google, в котором 4,4 миллиона пользователей iPhone обвинили компанию в шпионаже и сборе личной информации, пишет Guardian.

Адвокат Ричард Ллойд (Richard Lloyd, бывший руководитель компании Which?), который ведет иск, утверждает, что в период с августа 2011 года по февраль 2012-го Google обходила настройки безопасности браузера Safari от Apple.Таким образом компания якобы собирала персональные данные, чтобы ориентировать свою рекламу на определенные категории. Для удобства рекламодателей Google разделяла пользователей на «любители футбола» и «энтузиастов».

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За нелегальное отслеживание информации от Google требуют выплатить компенсацию в размере 3,2 миллиарда фунтов стерлингов (больше 260 миллиардов рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»).

В Google настаивают, что не передавали персональные данные третьим лицам, а по собранной информации невозможно определить личности конкретных людей. Кроме того, корпорация считает, что Ллойд ангажирован и не в праве требовать от Google денег от лица миллионов пользователей.

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