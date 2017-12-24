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Сноуден представил android-приложение для слежки

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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден представил приложение, предназначенное для скрытого слежения с помощью микрофона и камеры смартфона. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, программа Haven для устройств на платформе Androiid предназначено для правозащитников и других категорий людей в группе риска. Приложение использует сенсоры смартфона, чтобы фиксировать изменения в помещении, где находится устройство.

Хотя программа не предназначена для физической защиты, с ее помощью можно будет знать, что злоумышленник проникал в комнату.

В сентябре прошлого года Сноуден призвал «удалить и не использовать» новый мессенджер от Google Allo. По его словам, приложение записывает каждое отправленное сообщение и предоставляет пользовательские данные по запросу правоохранительных органов.

Эдвард Сноуден — бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года он передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру. В августе 2013 Сноуден получил временное убежище в России.

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