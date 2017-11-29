Популярные приложения для Android воровали аккаунты во «ВКонтакте»

В Google Play обнаружено 85 приложений для кражи аккаунтов в социальной сети «ВКонтакте», сообщается в релизе «Лаборатории Касперского», поступившем в «Ленту.ру».

Как установили эксперты, приложения на протяжении последних двух месяцев крали с телефонов пользователей информацию для входа в профиль в соцсети. Вредоносный код был добавлен в программы-дополнения для «ВКонтакте», например, для скачивания музыки или отслеживания посетителей страницы.

Самое популярное из таких приложений — мобильная игра — было скачано более миллиона раз. Еще у семи было от 10 тысяч до 100 тысяч установок. Отмечалось, что первоначально некоторые программы не содержали вредоноса.

Преступники использовали украденные данные главным образом для раскрутки групп во «ВКонтакте», полагают эксперты. Некоторые из жертв жаловались на то, что внезапно оказались подписаны на какие-то страницы без их ведома. После жалобы «Лаборатории» во «ВКонтакте» и Google приложения были удалены.

Ранее специалисты по информационной безопасности заявили о том, что под угрозой оказались банковские карты пользователей Android.