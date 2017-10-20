Миллионы компьютеров впервые оказались под угрозой взлома из-за плеера

Хакеры захватили сайт компании-разработчика приложений Eltima с целью распространить вирус, способный заразить устойчивые к вредоносам устройства Apple. Об этом сообщает Bleeping Computer.

Злоумышленникам удалось внедрить вирус в новую версию программы Elmedia Player — основного мультимедийного проигрывателя для миллионов «яблочных» компьютеров.

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Проигрыватель был заражен трояном Proton RAT, уже известным пользователям Windows. Программа умеет открывать злоумышленникам неограниченный доступ к устройству и собирать личные данные: от системных паролей и конфигурации VPN до истории браузеров и данных криптовалютных кошельков.

В материале издания не сообщается, когда именно разработчики антивирусного софта из компании ESET обнаружили заражение. Но 19 октября инженеры скомпрометированной компании сообщили, что очистили сайт и приложение от вредоносного кода.

О заражении будет свидетельствовать наличие в системе следующих папок, которые подлежат немедленному уничтожению: /tmp/Updater.app/

/Library/LaunchAgents/com.Eltima.UpdaterAgent.plist

/Library/.rand/

/Library/.rand/updateragent.app/

Тем не менее эксперты рекомендуют пользователям Apple, недавно устанавливавшим Elmedia Player, проверить свои компьютеры.

Процент устройств, работающих на операционной системе MacOS, все еще слишком мал по сравнению с мировой массой компьютеров на базе Windows, поэтому для «яблочной» техники довольно редко пишут специальные вредоносные программы. А наличие иммунитета к вирусам, выводящим из строя Windows, делает устройства Apple фактически неуязвимыми.