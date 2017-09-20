Хакеры атаковали зрителей пиратских серий «Игры престолов»

Владельцы пиратских сервисов продают злоумышленникам рекламные места в нелегальных стримах сериала «Игра престолов», из-за чего гаджеты зрителей заражаются вредоносными программами. Об этом сообщает The Independent.

Издание отмечает, что фильм часто используется в качестве приманки для потенциальных жертв, которые добровольно отдают хакерам пароли и банковские реквизиты, соглашаясь на установку субтитров или обновления плеера. При этом настройка распространения вредоносных ссылок доступна даже школьнику. Приложения лежат в свободном доступе, не требуют специальных технических навыков и приносят огромную прибыль.

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По данным системы мониторинга Muso, большинство зрителей по всему миру смотрели последний сезон «Игры престолов» именно пиратским образом, с первой же серии предпочитая краденый контент легальному. В результате при участии пользователей киберпреступники продолжают зарабатывать миллионы долларов ежегодно, монетизируя похищенный материал, в том числе продавая его в качестве площадок для размещения вирусов.

Рядовые потребители нелегального контента часто становятся жертвами хакеров. Злоумышленники, собирающие данные о зрителях с помощью вредоносного ПО, затем используют анонимные дарквеб-площадки для продажи этой информации третьим лицам.

В августе хакеры совершили атаку на компьютерные сети телеканала HBO. Они заявили о получении доступа к тысячам файлов компании и выложили в сеть сценарий четвертого эпизода седьмого сезона «Игры престолов», а через три дня слили всю серию. Еще спустя несколько дней был обнародован сценарий пятой серии, а позже и последнего эпизода. Злоумышленники требовали у HBO выкуп в биткоинах. Отмечалось, что утечки не оказали существенно влияния на рейтинги сериала.