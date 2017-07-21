Полмиллиона россиян и украинцев стали жертвами опасного рекламного вируса

Исследователи в области интернет-безопасности обнаружили рекламный ботнет, жертвами которого стали пользователи из России и с Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе компании ESET, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным специалистов, ботнет под названием Stantinko — это опасная сеть, состоящая из 500 тысяч зараженных компьютеров. Ее владельцы с 2012 года незаметно атакуют устройства благодаря внутренним системам защиты.

Злоумышленники используют зараженные компьютеры для продажи ложных переходов по рекламным ссылкам. Нелегальная программа скачивается на устройство жертвы под видом другого ПО, а затем устанавливается в виде браузерных расширений.

Кроме того, исследователи обнаружили, что вирус может красть данные с компьютеров и создавать поддельные аккаунты в Facebook, в последствии имитируя активность в виде лайков и пополнения списка друзей.

В начале июля специалисты из «Лаборатории Касперского» заметили широкое распространение вируса Xafekopy, который подписывал владельцев смартфонов на платные сервисы. Жертвами зловреда в основном стали жители Индии и России.