Аферисты атаковали пользователей iPhone с помощью спама про Рианну

Мошенники пытаются похитить у пользователей Apple данные банковских карт и другую личную информацию с помощь спама, говорится в релизе антивирусной компании ESET, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Пользователи получают от аферистов письмо о несуществующей покупке в iTunes Store, замаскированное под оригинальное послание от онлайн-магазина. В письме сообщается, что Apple ID использовался на неизвестном устройстве для покупки альбома Рианны. Получателю предлагают проигнорировать сообщение, тем самым подтвердив покупку, либо перейти по ссылке для отмены транзакции.

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Линк переводит жертву на фишинговый сайт. Ресурс предлагает пользователю ввести Apple ID и пароль, а также заполнить анкету «для подтверждения личности», в которой нужно указать имя, фамилию, почтовый адрес, телефон, дату рождения и данные банковских карт. Когда анкета заполнена, юзера перенаправляют на настоящий сайт iTunes.

Специалисты предупреждают, что пользователям стоит обращать внимание на наличие грамматических ошибок в письмах, которые свидетельствуют о том, что адресантами являются мошенники.

Ранее в июле вирус-троян атаковал POS-терминалы, через которые можно расплачиваться на кассах. Специалисты по безопасности указывали, что вирус крадет данные банковских карт. Примерно 10 процентов всех попыток заражений приходится на предприятия малого бизнеса в России, на Украине, в Казахстане, Египте и Алжире.

