Культура
 

Хакеры слили сценарий еще одной серии «Игры престолов» и потребовали выкуп

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Хакеры, взломавшие американский телеканал HBO, слили сценарий пятой серии новой «Игры престолов». Об этом сообщает The Hollywood Reporter, журналистам которого прислали ссылки с материалами.

Среди выложенных в сеть данных оказалась также электронная переписка одного из исполнительных продюсеров канала и еще девять файлов с пометкой «конфиденциально».

Взломщики также приложили видеообращение к директору HBO Ричарду Плеплеру.

«Мы успешно взломали вашу гигантскую сеть. HBO был одной из трудных целей, но нам это удалось, это заняло около шести месяцев», — говорится в сообщении.

Хакеры требуют выкуп за оставшиеся данные. Они уточняют, что HBO — уже 17-я жертва, и только три компании, подвергшиеся атаке, отказались платить.

О взломе стало известно 1 августа. Тогда хакеры выложили в сеть сценарий четвертого эпизода седьмого сезона «Игры престолов» и спойлеры к некоторым другим проектам. 4 августа четвертая серия была слита полностью. Хакеры утверждают, что всего им удалось скачать 1,5 терабайта данных.


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